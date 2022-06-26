Умар Нурмагомедов одержал победу над Манессом из США единогласным решением на турнире UFC Vegas 57

В ночь на 26 июня в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 57, в одном из поединков которого принял участие российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, что соперником 26-летнего спортсмена стал американец Натан Манесс. Бой продлился все три раунда – судьи отдали единогласную победу россиянину со счетом 30:27, 30:26, 30:25.

Добавим, что в своей карьере Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, выиграв во всех своих 15 поединках. У 30-летнего Манесса 16 побед и два поражения.