Арман Царукян уступил Матеушу Гамроту судейским решением в рамках главного боя турнира UFC Vegas 57

Российский боец UFC в легком весе Арман Царукян проиграл представителю Польши Матеушу Гамроту в главном поединке турнира UFC Vegas 57.

Отметим, что бой между спортсменами продолжался все пять раундов – судьи единогласно отдали победу поляку со счетом 48:47, 48:47, 48:47.

Добавим, что 25-летний Царукян потерпел свое третье поражение в карьере при 18 победах. Что касается Гамрота, то на счету 31-летнего бойца 21 победа и одно поражение.

Ранее на турнире UFC Vegas 57 еще один россиянин Умар Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Натана Манесса.