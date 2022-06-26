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Царукян остался недоволен решением судей отдать победу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 57

Россиянин уступил своему сопернику единогласным решением арбитров.
26 июня 2022 10:53
автор: Владислав Корегин

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян подвел итоги своего поединка с представителем Польши Матеушем Гамротом на турнире UFC Vegas 57.

Отметим, что бой между спортсменами состоялся в ночь на 26 июня в Лас-Вегасе и продлился все пять раундов – судьи единогласно отдали победу поляку со счетом 48:47, 48:47, 48:47.

– Не знаю, что произошло. Я должен был лучше себя проявить в октагоне, я знаю на что способен. Хочу извиниться перед своими болельщикам – буду стараться исправить свои ошибки. Думаю, я все равно выиграл этот бой. Я победил в трех раундах – не понимаю, о чем думали судьи, – сказал Царукян после поединка.

Добавим, что 25-летний Царукян потерпел свое третье поражение в карьере при 18 победах. Что касается Гамрота, то на счету 31-летнего бойца 21 победа и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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