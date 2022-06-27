Тренер Оливейры заявил, что Махачев должен подраться с Чендлером или Гэтжи

Диего Лима, тренер бывшего бразильского чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, заявил, что Ислам Махачев должен подраться с Майклом Чендлером или Джастином Гэтжи перед тем, как получить титульный бой.

«Я не умаляю заслуг Махачева, потому что он зверь. Он высококвалифицированный боец как в стойке, так и в борьбе. Но с кем из топ-5 он дрался? Взгляните, через что прошел Чарльз, чтобы получить пояс.

Почему бы UFC не дать ему Чендлера или Гэтжи? Разве Чарльз не должен был показать впечатляющий бой против Фергюсона, чтобы быть названным претендентом?» - сказал тренер YouTube-каналу Ag.Fight.

Оливейра является обязательным претендентом на чемпионский пояс UFC в легком весе. Он потерял данный титул, так как не сдал вес в прошлом бою с американцем Джастином Гэйтжи. За свою карьеру Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений, также один бой с его участием был признан недействительным.

На счету Махачева 22 победы при одном поражении.