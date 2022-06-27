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«Я пойду за двойным чемпионством». Волкановски уверен, что он встретится с Махачевым

В настоящее время австралийский боец готовится к бою с Максом Холлоуэем.
27 июня 2022 17:20
автор: Александр Бойченко

Действующий чемпион UFC в полулегком дивизионе из Австралии Алекс Волкановски считает, что его шансы подраться с россиянином Исламом Махачевым достаточно высоки.

«Я думаю, что Ислам будет моим следующим соперником, потому что шансы на то, что он станет чемпионом, когда я пойду на двойное чемпионство, очень высоки», - цитирует Волкановски Sporskeeda.

Волкановски провел 25 профессиональных поединков в ММА, 24 из которых выиграл и лишь однажды проиграл. В прошедшем бою австралиец досрочно завершил бой с Чон Чхан Соном на турнире UFC 273.

На счету Махачева 22 победы при одном поражении.

источник: Sportskeeda
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