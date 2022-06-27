«Я начну газовать по-серьезному». Исмаилов - о подготовке к бою с Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, когда начнётся активная фаза подготовки к бою с Александром Шлеменко.

«Сейчас пойдут серьезные разогревы противостояния. Я начну газовать по-серьезному.

Нам нужно подготовить команды. Пять человек отобрались в команду Шлеменко, пять человек отобрались в команду Исмаилова. Пятеро поедут в Омск к Шлеменко, пятеро приедут ко мне в Дагестан, и мы их подготовим. Они схлестнутся между собой. А потом главари между собой схлестнутся», – сказал Исмаилов YouTube-каналу Hustle MMA.

Отметим, что бой ориентировочно должен пройти в промежутке с 20 по 27 августа в лиге RCC.