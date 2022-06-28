Рахмонов поднялся на десятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе

28 июня пресс-служба UFC опубликовала обновленные рейтинги бойцов в каждой весовой категории.

По информации источника, с 15-го на 10-е место в полусреднем весе переместился представитель Казахстана Шавкат Рахмонов. На прошедших выходных 27-летний боец победил американца Нила Магни удушающим приемом в рамках турнира UFC Vegas 57. Тем самым, казахстанец остался непобежденным бойцом, выиграв во всех своих 16 поединках.

Добавим, что в данный момент чемпионом промоушена в полусреднем весе является Камару Усман.