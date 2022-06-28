Емельяненко поставит сам на себя в бою с Дациком, чтобы дополнительно заработать

Российский боец-тяжеловес Александр Емельяненко заявил, что уверен в своей победе в бою с Вячеславом Дациком.

«Прессе говорить ничего не буду, потому что у меня один набор мата в их сторону, они постоянно на меня ядом дышат. Болельщикам хочу сказать, что сейчас я тренируюсь здесь, на «Торпедо», у Меньшикова Олега Владимировича, потом на месяц уезжаю в Екатеринбург, там готовлюсь со спарринг-партнерами. И потом на подводку приезжаю сюда.

Три месяца до боя мне будет абсолютно достаточно, чтобы набрать хорошие кондиции, физическую форму и выносливость. Я выиграю этот бой. Сам на себя буду ставить, чтобы заработать еще больше», - приводит слова спортсмена Hardcore Boxing.

Напомним, бой между Емельяненко и Дациком запланирован на сентябрь 2022 года. Точная дата пока неизвестна, однако бойцы уже подписали контракт.

В своем последнем поединке 23 февраля Емельяненко нанес поражение 51-летнему натурализованному американцу Джеффу Монсону.