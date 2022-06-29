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Мальдонадо склоняется к тому, что проведет в скором времени реванш с Харитоновым

В ноябре бразилец уже проигрывал россиянину.
29 июня 2022 10:06
автор: Максим Скороходов

Бразильский боец смешанных единоборств Фабио Мальдонадо рассказал, с кем планирует провести поединок после того, как сразится с Кириллом Сидельниковым 1 июля на Ural FC.

«Мне прислали список имен с возможными оппонентами. Я еще не выбрал, но склоняюсь к поединку с Сергеем Харитоновым. С ним у меня был сложный поединок, поэтому я бы не возражал против реванша, но на самом деле есть много интересных имен. Бой со Штырковым по правилам бокса? Конечно, это было бы очень интересно»? - приводит слова Мальдонадо MetaMMA.

Напомним, что Мальдонадо 6 ноября встречался с Харитоновым, это был его последний на текущий момент бой. В том поединке бразилец потерпел поражение в пером раунде техническом нокаутом.

Это интересно:
Мальдонадо склоняется к тому, что проведет в скором времени реванш с Харитоновым
В ноябре бразилец уже проигрывал россиянину.
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