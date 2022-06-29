UFC планирует организовать бой между Махачевым и Оливейрой

Американских боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш рассказал о планах UFC на обязательного претендента на чемпионский пояс в легком весе Чарльза Оливейру.

«Оливейра сейчас не чемпион, и он хочет драться с Макгрегором, но UFC хочет организовать ему бой с Махачевым, что оставляет меня в подвешенном состоянии», - приводит слова Дариуша RT, ссылаясь на ММА Junkie.

Напомним, что звание чемпиона UFC в легком весе стало вакантным после того, как Оливейра провалил взвешивание перед боем с Джастином Гейджи. На текущий момент бразилец одержал 33 победы при восьми поражениях и одном несостоявшимся поединке.

Махачев занимает четвертое место в рейтинге легковесов UFC, за свою карьеру россиянин потерпел лишь одно поражение при 22 победах.