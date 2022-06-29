«Пусть наслаждается проходными боями». Адесанья назвал самого переоцененного бойца UFC

Обладатель чемпионского титула в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, кого считает самым переоцененным бойцом UFC.

Новозеландский боец назвал своего напарника по кикбоксингу Алексу Перейру, который в настоящее время выступает в сильнейшем ММА-промоушене. На его счету пять побед и одно поражение.

«Я выберу Алекса Перейру, потому что он ведет себя легкомысленно. Да, пусть пока наслаждается проходными боями и проходными победами. Это правда, его переоценивают», - сказал боец YouTube-каналу Kayo Sports.

В 2017 году по правилам кикбоксинга на турнире Glory of Herous Перейра нокаутировал Адесанью. Всего на счету бразильца 40 поединков в этом виде спорта, в которых он одержал 33 победы и потерпел семь поражений.