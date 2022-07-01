Гребнев считает, что Магомедкеримов дорос до UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев считает, что его соотечественник Магомед Магомедкеримов дорос до выступления в самых известных промоушенах ММА.

«На мой взгляд, Магомед Магомедкеримов перерос уровень PFL и достоин шанса выступать в UFC или Bellator. Разве что мне хотелось бы посмотреть его третий бой с Рэем Купером-третьим. Мне кажется, в реванше россиянин недооценил его в реванше, поэтому и проиграл», - приводит слова Гребнева RT.

Бой с Купером прошел 27 октября. В своем следующем поединке Магомедкеримов 1 июля встретится с бразильцем Жоао Зеферино в рамках PFL 6.

Всего на счету россиянина 28 побед при шести поражениях.