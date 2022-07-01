Гребнев считает, что Умалатов на PFL 6 встретится с первым серьезным соперником

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев рассказал о своих ожиданиях от поединка между своим соотечественником Магомедом Умалатовым и Джарахом Хуссейном Аль-Силави в рамках PFL 6, который пройдет 1 июля в американской Атланте.

«Да, рекорд 11-0 звучит здорово. Но, как я понимаю, пока у Магомеда Умалатова не было мощных оппонентов. Да, он хороший, крепкий. Но говорить о его сильных и слабых сторонах можно будет только после серьезного испытания. И Джарах Хуссейн Аль-Силави может стать таким. Иорданец взял верх над Глейсоном Тибау, Исмаилом Наурдиевым — а тот совсем неплох. Считаю Умалатова фаворитом грядущего поединка. Но противник у него не подарок», - приводит слова Гребнева RT.

Добавим, что главном бою турнира сойдутся две американки Кайла Харрисон и Кэйтлин Янг.

Помимо Умалатова в PFL 6 примут участие россияне Николай Алексахин, Магомед Магомедкеримов и Марина Мохнаткина.