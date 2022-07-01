Штырков - о включении Хабиба в Зал славы UFC: Не мне оценивать, заслуживает он этого или нет

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков оценил включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Есть руководство UFC и руководство Зала славы UFC. Они вправе принимать решения, которые принимают. Не мне оценивать, заслуживает этого Хабиб или нет. Как минимум он сделал очень многое и для ММА, и для развития ММА как в России, так и в мире. Достоин? В любом случае да. И руководство UFC это подтвердило», - цитирует Штыркова Metaratings.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.