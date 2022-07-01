Гаджиев назвал Рахмонова фаворитом в потенциальном бою с Чимаевым

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что потенциальный поединок Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова сильно подогрел бы зрительский интерес.

«Бой Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева - это очень круто. Если брать постсоветское пространство, все бы сошли с ума. Реально, это, наверное, два самых крутых парня сейчас. Я не беру Камару Усмана. Среди тех, кто претендует на пояс в перспективе - это два самых крутых человека. Фаворитом я бы назвал Шавката», - заявил Гаджиев Mma.metaratings.ru.

Напомним, в последнем поединке 28-летний Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.

Что касается Рахмонова, то он провел 18 поединков в профессиональной карьере, все из которых выиграл (8 - досрочно).