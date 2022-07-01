Адесанья оказался легче Каннонье на взвешивании перед боем на турнире UFC 276

Стали известны результаты взвешивания чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье перед очным поединком на турнире UFC 276.

Отметим, что весы под 32-летним нигерийцем показали результат 83,23 кг, а под его соперником из США – 83,69 кг. Их бой состоится в ночь на 3 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, что в своей карьере Адесанья одержал 22 победы (15 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ранее спортсмен четыре раза смог успешно защитить титул UFC. Что касается Каннонье, то на счету 38-летнего американца 15 побед (9 нокаутом) и пять поражений.