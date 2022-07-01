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Шлеменко заявил о возможном переносе боя с Исмаиловым

Сообщалось, что бойцы могут подраться в конце лета.
01 июля 2022 21:13
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко допустил вариант, при котором его поединок с Магомедом Исмаиловым может быть вновь перенесен на более поздний срок.

«Мне только что об этом сказали. Но пока официальной информации нет. Я жду этот бой, но долго не собираюсь простаивать», - заявил Шлеменко ТАСС.

Напомним, что изначально бой должен был состояться в июле этого года, однако RCC пришлось внести коррективы в график из-за травмы Исмаилова.

Отметим, что 37-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений. Один бой с его участием остался без результата. Что касается Исмаилова, то на счету 35-летнего россиянина 17 побед, одна ничья и три поражения.

источник: ТАСС
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