Хабиб спрогнозировал результат третьего боя между Волкановски и Холлоуэем

Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на третий бой между австралийцем Алексом Волкановски и американцем Максом Холлоуэем.

«Честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного - но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерется, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», - сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

Волкановски провел 25 профессиональных поединков в ММА, 24 из которых выиграл и лишь однажды проиграл. В прошедшем бою австралиец досрочно завершил бой с Чон Чхан Соном на турнире UFC 273.

На счету Холлоуэя 29 боев, в которых он одержал 23 победы и шесть раз уступил.