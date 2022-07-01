Минеев назвал имя соперника, с кем может провести следующий бой

Чемпион AMC Fight Nights Global Владимир Минеев рассказал, с кем вероятнее всего проведет свой следующий поединок в смешанных единоборствах.

«Что дальше? Знаете, я думаю, что противостояние Бархударяна и Вагабова – его исход может быть для меня интересен. Ну исходя из последнего боя Вагабова, мне кажется, у Бархударяна чуть-чуть больше шансов и его соотечественники сделают всё, чтобы увидеть наш бой», - сказал Минеев в видео, опубликованном в своих социальных сетях.

Минеев провел 18 боев в профессиональной карьере, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Еще один поединок завершился вничью. Свой последний бой он выиграл у Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105. После победы нокаутом уроженец Ульновска защитил титул чемпиона в среднем весе.