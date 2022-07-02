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«Я помню почти все». Хабиб рассказал о скандальной потасовке после боя с Макгрегором

В этом поединке россиянин одержал победу удушающим приемом.
02 июля 2022 17:33
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что он помог организации выйти на новый уровень после завершения боя с Конором Макгрегором.

«Я помню почти все. Многие никогда не говорят об одном моменте. Они никогда не говорят о том, что когда я прыгнул, этот вид спорта тоже перескочил со мной на новый уровень.

Единственным, кто был расстроен, был я. Когда я пошел в раздевалку, у меня не было пояса. Тогда я стал спрашивать, где он. И Дана сказал: «Брат, пожалуйста, расслабься. Я принесу его тебе», - сказал Хабиб на YouTube-канале ESPN MMA.

После завершения победного боя с Макгрегором, Хабиб перепрыгнул через клетку и напал на тренера ирландца по джиу-джитсу. Завязалась массовая драка между представителями двух бойцов. В конечном итоге россиянину не вручили пояс в октагоне, а передали спустя время.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.

источник: ESPN
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