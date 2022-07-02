Хабиб не согласен с тем, что он победил бы Адесанью

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не собирается претендовать на величие действующего чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи.

«Нет, я не согласен с тем, что могу победить Адесанью, потому что я не собираюсь драться со средним весом и не собираюсь драться с Израилем. Сейчас его время, и я не собираюсь претендовать на его величие», - цитирует Хабиба Нурмагомедова BJ Penn.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и во всех одержал победы. Последний поединок Хабиба состоялся в 2020 году: россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом.