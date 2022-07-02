Адесанья - перед боем с Каннонье: Прямо сейчас я чувствую себя вампиром

Действующий чемпион в среднем дивизионе Исраэль Адесанья высказался о своем предстоящем оппоненте на турнире UFC 276 - Джареде Каннонье.

«Чем он отличается от других бойцов? Боевой дух и сущность. Я готов это признать, потому что я сам эмпат, поэтому чувствую энергию великого человека и великого бойца. Однажды он потерпел неудачу, но потом вернулся и доказал всем свою состоятельность в качестве следующего претендента. Я рад, что есть свежая кровь. Это новая кровь, и прямо сейчас я чувствую себя вампиром», - цитирует Адесанью MMAJunkie.

Напомним, что в своей карьере Адесанья одержал 22 победы (15 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ранее спортсмен четыре раза смог успешно защитить титул UFC. Что касается Каннонье, то на счету 38-летнего американца 15 побед (9 нокаутом) и пять поражений.