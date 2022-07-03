Волкановски успешно защитил титул UFC в полулегком весе, победив Холлоуэя единогласным решением

Австралийский боец смешанных единоборств Алекс Волкановски победил американца Макса Холлоуэя в рамках со-главного поединка на турнире UFC 276.

Отметим, что бой продлился все пять раундов – судья отдали единогласную победу действующему обладателю титула UFC в полулегком весе.

Таким образом, Волкановски выиграл свой третий поединок против Холлоуэя в карьере. Всего на счету 33-летнего спортсмена 24 победы и поражение в октагоне.

Что касается Холлоуэя, то 30-летний представитель США одержал 23 победы и потерпел семь поражений.