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Дональд Серроне завершил свою профессиональную карьеру после поражения на турнире UFC 276

Ранее американец уступил своему соотечественнику Джиму Миллеру.
Дональд Серроне завершил свою профессиональную карьеру после поражения на турнире UFC 276
03 июля 2022 08:33
автор: Владислав Корегин
автор фото: MMA Junkie

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поединка со своим соотечественником Джимом Миллером на турнире UFC 276 сообщил о том, что профессиональная карьера завершена.

Отметим, что бой завершился во втором раунде – Миллер успешно применил удушающий прием и победил своего соперника.

– Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это нужно сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы UFC. Хочу поблагодарить промоушен за все, – сказал Серроне после боя.

Добавим, что в своей карьере 39-летний Серроне принял участие в 55 поединках, одержав 36 побед (10 нокаутом) и потерпев 17 поражений. Два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

источник: «Советский спорт»
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