Дональд Серроне завершил свою профессиональную карьеру после поражения на турнире UFC 276

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поединка со своим соотечественником Джимом Миллером на турнире UFC 276 сообщил о том, что профессиональная карьера завершена.

Отметим, что бой завершился во втором раунде – Миллер успешно применил удушающий прием и победил своего соперника.

– Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это нужно сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы UFC. Хочу поблагодарить промоушен за все, – сказал Серроне после боя.

Добавим, что в своей карьере 39-летний Серроне принял участие в 55 поединках, одержав 36 побед (10 нокаутом) и потерпев 17 поражений. Два боя с его участием были признаны несостоявшимися.