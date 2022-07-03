Адесанья одержал победу над Каннонье в главном поединке турнира UFC 276

В ночь на 3 июля в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 276, в главном поединке которого сразились между собой чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Джаред Каннонье.

Отметим, что очный бой спортсменов продлился все пять раундов – судьи единогласно отдали победу Адесанье со счетом 49-46, 49-46, 50-45.

Таким образом, 32-летний Адесанья успешно защитил свой титул UFC в пятый раз кряду. Всего в октагоне нигериец победил 23 раза и потерпел лишь одно поражение.

Что касается Каннонье, то на счету 38-летнего представителя США 15 побед и шесть поражений.