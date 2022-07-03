Следующим соперником чемпиона UFC Адесаньи станет бразилец Перейра

Стало известно о том, с кем проведет свой следующий поединок чемпионом UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Как сообщил сам нигерийский боец после победы над американцем Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, его соперником должен стать представитель Бразилии Алекс Перейра.

Также Адесанья заявил, что ему не интересен поединок с Шоном Стриклендом, поскольку он уверен в победе над ним.

– Легко нокаутировать деревенщину Стрикленда. Как я уже говорил ранее, я надену на него коньки, и он замерзнет как Эльза, – сказал Адесанья.

Отметим, что в бою с Каннонье Адесанья в пятый раз успешно защитил титул UFC. Всего в октагоне 32-летний нигериец победил 23 раза и потерпел лишь одно поражение.

Что касается Перейры, на счету 34-летнего спортсмена шесть побед и одно поражение.