Корешков посоветовал российским бойцам не мечтать о выступлении в американских лигах

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков посоветовал своим соотечественникам не стремиться в американские промоушены.

«Сейчас подписаться за океан, не только в UFC, но в другие лиги очень тяжело. Тяжело получить визу, тяжело подписаться, потому что не все хотят видеть ребят из России. И есть пример Альберта Туменова, который два с половиной года сидел в США, тренировался и ждал случая. Случай выпадает, когда тебе предлагают подраться на коротком уведомлении, но вот Туменову надоело ждать, и он подписался в ACA», - приводит слова Корешкова МетаММА.

Напомним, что в ночь на 3 июля состоялся турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в среднем весе.