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Макгрегор ответил Физиеву на его предложение потренироваться с ним

В настоящее время ирландец готовится к камбэку в UFC.
07 июля 2022 00:47
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на предложение легковеса Рафаэля Физиева устроить совместную тренировку.

Ранее Конор раскритиковал спортсмена за его фирменные уклоны от хай-киков. В ответ на это Физиев в жесткой форме пригласил Макгрегора потренироваться с ним в одном зале, чтобы тот «не жил в мире иллюзий».

«Спасибо за предложение. Когда я буду в Таиланде, я обязательно приеду! Не проявляй неуважения, потому что ты еще ничего не добился в этом виде спорта. Удачи в предстоящем бою. «Мир фантазий «считает твою обороноспособность неотразимой. Это абсолютно не так», - написал Макгрегор в соцсетях.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет выступать в полусреднем дивизионе. По данным СМИ, лига готова устроить ему третий бой против американца Нейта Диаса. Напомним, за всю карьеру в ММА скандальный боец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.

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