Гулян считает Вагабова небольшим фаворитом в поединке с Бархударяном

Российский боец смешанных единоборство Армен Гулян назвал фаворита в поединке за звание чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе между соотечественниками Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.

«Оба ярко выраженные ударники, оба любят проводить бои в стойке, но мне кажется в этом бою, Давид так же продолжит бить, именно в стойке стараться продолжать бой. А Вагабов будет чередовать стойку с борьбой, потому что он уже бездумно кидаться не будет, как совершил ошибку с Кудряшовым, решив с ним зарубиться. Он будет подходить к этому бою более тактично. Если смотреть объективно по возможностям, то исходя из опыта, из количества проведенных боев в этой весовой категории, фаворитом небольшим является именно Вагабов, но Давид умеет удивлять, поэтому, когда бой состоится, мы все увидим сами. В каких кондициях, кто и как подойдет», - приводит слова Гуляна MetaMMA.

Вагабов является действующим чемпионом. Он провел 30 боев в ММА, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение, еще один поединок с его участием был признан ничейным.

Бархударян ранее выступал в среднем весе. На его счету 10 побед и четыре поражения.

Поединок с участием бойцов можно будет увидеть 15 июля в Краснодаре в спортивном комплексе «Баскет-Холл».