Стерлинг рассказал, в каком случае он согласится на третий бой с Петром Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, в каком случае он может согласится на третий поединок с россиянином Петром Яном.

«Сейчас эта глава закрыта, но если он побьет кого-то из топ-5, то, думаю, у него будет шанс встретиться со мной. Я не спорю с тем, что он отличный боец, жесткий, но у меня только такие соперники и были на пути к титулу. Я дралсz с лучшими, пора ему сделать то же самое и доказать, что он один из лучших», — цитирует Стерлинга BJPenn

Реванш между представителями ММА прошел 10 апреля на UFC 273. Судьи раздельным решением отдали победу американцу, который защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.