Генри Сехудо: Если Чимаев перейдет в средний вес, то у Адесаньи появятся проблемы

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о потенциале шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который выступает в полусреднем весе.

«Я все еще думаю, что если такой боец, как Хамзат Чимаев, перейдет в средний вес, то у Исраэля Адесаньи будут проблемы. У Чимаева сложности с гонкой в полусреднем весе, все это знают. Так что я думаю, что он может найти свое место в среднем весе, и я думаю, что он сокрушит некоторых парней в этом дивизионе», - цитирует Генри Сехудо BJPenn.

Напомним, в последнем поединке 28-летний Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.