Магомед Исмаилов - о возможном бое с Дациком: Захотите, чтобы он потух - жду предложения

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу потенциального боя с Вячеславом Дациком.

«Короче. Сейчас Дацик блистает. Как захотите, чтобы он упал и потух — делайте мне предложение. А потом я постараюсь быть как можно вежливее, сказать: „Вставай, Дацик“. Но мне нравится Дацик. Если они захотят, чтобы это произошло, а у тебя что-то не получится, то вини только их», — сказал Магомед Исмаилов, выйдя в ринг после боя Дацика и Бигфута.

В конце лета должен состояться поединок по правилам ММА между Исмаиловым и Шлеменко. Однако «шторм» заявил, что бой может быть вновь перенесен.

В свою очередь, Дацик ждет боксерского поединка с Александром Емельяненко.