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Фергюсон вновь вызвал Нурмагомедова на бой

Тони требует, чтобы Хабиб подписал контракт на поединок.
Фергюсон вновь вызвал Нурмагомедова на бой
11 июля 2022 17:17
автор: Максим Скороходов
автор фото: UFC

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вызвал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на бой.

«Эй, толстяк Хабиб, ту уже доел тирамису?! Ты больше чешешь языком, чем занимаешься на беговой дорожке. Прекращай трепаться и подписывай контракт, чтобы я смог уложить тебя», - написал американец в своих социальных сетях.

Напомним, что Нурмагомедов завершил свою карьеру в октябре 2020 года, оставшись непобежденным. Он так и не успел провести поединок с Тони. Данное противостояние откладывалось пять раз по вине обоих спортсменов, а также пандемии коронавируса.

Фергюсон потерпел поражение в четырех боях подряд, в своем последнем поединке он был нокаутирован 8 мая (мск) американцем Майклом Чендлером.

источник: «Советский спорт»
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