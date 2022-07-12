Конор Макгрегор отказался от поединка с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу слов известного блогера и начинающего боксера Джейка Пола.

Ранее 25-летний американец выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем его поединок с ирландцем должен состояться.

– Ты провел два боя и продал 70 тысяч PPV. Ты неудачник, малыш. Никто, – написал Макгрегор в своих соцсетях.

Отметим, что в своей боксерской карьере Пол принял участие в пяти боях, не потерпев ни одного поражения. Ранее американец дважды победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Ожидается, что следующим соперником Пола станет Хасим Рахман.