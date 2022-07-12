ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Поединок между Шлеменко и Исмаилова перенесли на декабрь 2022 года

Изначально бой был запланирован на август.
12 июля 2022 12:26
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба RCC сообщила о том, что поединок по правилам ММА между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится в декабре этого года.

Ранее предполагалось, что бой пройдет в августе, однако Исмаилов не сможет подготовиться к поединку из-за операции на колене.

– Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации, – сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Отметим, что 37-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений. Один бой с его участием остался без результата. Что касается Исмаилова, то на счету 35-летнего россиянина 17 побед, одна ничья и три поражения.

источник: RCC Boxing Promotions
Это интересно:
Поединок между Шлеменко и Исмаилова перенесли на декабрь 2022 года
Изначально бой был запланирован на август.
12.07.2022 12:26
ММА
автор: Владислав Корегин
Конор Макгрегор отказался от поединка с блогером Джейком Полом
Ирландец не считает представителя США серьезным соперником.
12.07.2022 10:10
ММА
автор: Владислав Корегин
Фергюсон вновь вызвал Нурмагомедова на бой
Фергюсон вновь вызвал Нурмагомедова на бой
Тони требует, чтобы Хабиб подписал контракт на поединок.
11.07.2022 17:17
ММА
автор: Максим Скороходов
Петр Ян сообщил о том, что его следующий поединок может возглавить один из турниров Fight Night
При этом соперник россиянина пока неизвестен.
11.07.2022 11:11
ММА
автор: Владислав Корегин
Петр Ян поздравил Физиева с победой над дос Аньосом на турнире UFC Vegas 58
Бой завершился в первом раунде.
10.07.2022 09:30
ММА
Петросян уступил Борральо на турнире UFC Vegas 58
Поединок продлился все три раунда.
10.07.2022 08:45
ММА
Физиев нокаутировал Дос Аньоса в главном поединке UFC Vegas 58
Бой завершился в первом раунде.
10.07.2022 08:30
ММА
Нурмагомедов одолел де Андраде на турнире UFC Vegas 58
Это уже 16-я победа на счету россиянина.
10.07.2022 08:12
ММА
«Ты селебрити, твое время прошло». Абдель-Азиз - Макгрегору
Ранее ирландец заявил, что он «лучше всех».
09.07.2022 13:15
ММА
автор: Александр Бойченко
«Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать». Дацик высказался о поединке с Монсоном
Бой состоится 5 августа.
09.07.2022 08:15
ММА
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика