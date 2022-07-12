Поединок между Шлеменко и Исмаилова перенесли на декабрь 2022 года

Пресс-служба RCC сообщила о том, что поединок по правилам ММА между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится в декабре этого года.

Ранее предполагалось, что бой пройдет в августе, однако Исмаилов не сможет подготовиться к поединку из-за операции на колене.

– Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации, – сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Отметим, что 37-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений. Один бой с его участием остался без результата. Что касается Исмаилова, то на счету 35-летнего россиянина 17 побед, одна ничья и три поражения.