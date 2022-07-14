Психиатр-нарколог предостерег Александра Емельяненко от тренировок в состоянии запоя

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов не советует российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко тренироваться, если он находится в состоянии запоя.

«Алкоголь в первую очередь поражает печень, а также клетки головного мозга и кардиомиоцит, то есть мышечные клетки сердца. На фоне тренировок есть риск развития кардиомиопатии или дистрофии миокарда. С таким сердцем можно боксировать разве что с собственной тенью и то недолго. Всё это может быстро привести к инфаркту, остановке органа или его разрыву», - приводит слова Нурисламова RT.

Емельяненко в сентябре должен сойтись в октагоне с Вячеславом Дациком. Точная дата пока неизвестна, однако бойцы уже подписали контракт.

В своем последнем поединке 23 февраля Емельяненко нанес поражение 51-летнему натурализованному американцу Джеффу Монсону.