Психолог-нарколог назвал бой Александра Емельяненко с Дациком узаконенным убийством

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов посоветовал отменить поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком из-за нелучшего состояния первого спортсмена.

«Я, будучи доктором спортивной медицины, не предоставил бы такому пациенту допуск. Как можно разрешить ему драться с оппонентом, который намного сильнее? Тогда это будет не бой, а бойня, узаконенное убийство. Тем более Дацик весит за 100 кг и является нокаутером. Любой удар Вячеслава может стать последним. Поэтому я склонен даже думать, что мы увидим договорную встречу с небольшим дружеским нокаутом», - приводит слова Нурисламова RT.

Поединок Емельяненко и Дацика пройдет в сентябре. Точная дата пока неизвестна, однако бойцы уже подписали контракт.

В своем последнем поединке 23 февраля Емельяненко нанес поражение 51-летнему натурализованному американцу Джеффу Монсону.