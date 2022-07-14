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Психолог-нарколог назвал бой Александра Емельяненко с Дациком узаконенным убийством

Брат «последнего императора» пребывает не в лучшем состоянии.
14 июля 2022 21:39
автор: Максим Скороходов

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов посоветовал отменить поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком из-за нелучшего состояния первого спортсмена.

«Я, будучи доктором спортивной медицины, не предоставил бы такому пациенту допуск. Как можно разрешить ему драться с оппонентом, который намного сильнее? Тогда это будет не бой, а бойня, узаконенное убийство. Тем более Дацик весит за 100 кг и является нокаутером. Любой удар Вячеслава может стать последним. Поэтому я склонен даже думать, что мы увидим договорную встречу с небольшим дружеским нокаутом», - приводит слова Нурисламова RT.

Поединок Емельяненко и Дацика пройдет в сентябре. Точная дата пока неизвестна, однако бойцы уже подписали контракт.

В своем последнем поединке 23 февраля Емельяненко нанес поражение 51-летнему натурализованному американцу Джеффу Монсону.

источник: «RT на русском»
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