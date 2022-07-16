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«Он долго просидит на троне». Боец UFC уверен, что Махачев станет чемпионом в легком весе

В прошедшем бою россиянин одержал победу над Бобби Грином.
16 июля 2022 16:23
автор: Александр Бойченко

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов уверен, что россиянин Ислам Махачев вскоре станет чемпионом организации в легком весе.

«Следующим чемпионом станет Ислам Махачев, который долго просидит на троне. Он давно заслужил титульный бой. Все избегают его. Никто не хочет с ним драться, все отскакивают. Конечно, Чарльза Оливейру больше интересует бой с Макгрегором, с Исламом он столько не заработает.

На данный момент у Ислама нет соперников. Он грамотно борется, физически силен, хорошая ударка и грепплинг», — сказал Жумагулов MMA.Metaratings.ru.

Махачев имеет профессиональный рекорд 22-1. В последнем для себя поединке он досрочно одолел американца Бобби Грина в первом раунде. Ранее россиянин неоднократно заявлял, что готов подраться с Чарльзом Оливейрой.

источник: «Метарейтинг»
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