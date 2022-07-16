Монсон не собирается возвращаться в США

Американский боец Джефф Монсон заявил, что не планирует уезжать из России.
Спортсмен заявил, что не рассматривает вопрос о возвращении на родину.
«Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», – приводят «Известия» слова Монсона.
Напомним, что 5 августа 42-летний Джефф проведет бой против Вячеслава Дацика. Встреча пройдет оп правилам MMA.
источник: «Известия»