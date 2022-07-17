Стало известно, где Махачев будет готовиться к поединку за титул чемпиона UFC

Команда бойца Ислама Махачева определилась с планом подготовки к поединку за титул чемпиона UFC.

Напомним, что бой между 30-летним россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой пройдет 22 октября в Абу-Даби.

«Исламу нет смысла лететь в США, это лишняя акклиматизация. Он будет готовиться в России, а ближе к бою - примерно за три-четыре недели - полетит в ОАЭ», - цитирует ТАСС представителя команды Махачева.

Добавим, что на счету Махачева 22 победы и одно поражение. На счету Оливейры тридцать три победы, восемь поражений, а один поединок завершился без объявления результата.