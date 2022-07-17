Тактаров объяснил, почему Оливейра и Махачев не будут выяснять отношения в партере

Первый российский чемпион UFC и ветеран ММА Олег Тактаров спрогнозировал, кто победит в предстоящем поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«На мой взгляд, победит в этом бою тот, кто будет сильнее в стойке, потому что в партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке», — заявил Тактаров Mma.metaratings.ru.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.