«Давай сотворим историю». Абдель-Азиз обратился к Махачеву после объявления боя с Оливейрой

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз обратился к россиянину Исламу Махачеву после того, как UFC анонсировал его поединок против бывшего чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры.

«Вперед, мой брат. Давай сотворим историю», — написал Абдель-Азиз в комментариях к сообщению Махачева в его социальной сети.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.