Абдель-Азиз: Оливейра никогда не был чемпионом. Хабиб одолжил ему пояс

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз оценил бойцовский уровень будущего соперника Ислама Махачева - Чарльза Оливейры.

«Все говорили, что Чарльз был чемпион. Думаю, Хабиб просто одолжил ему пояс до того, как Махачев вышел на вершину. На самом деле, я не думаю, что Чарльз когда-либо был чемпионом. С кем он дрался? Чендлер? У него 2-2 в боях UFC. Порье? Я уважаю Порье, но он проиграл Хабибу. Ислам сыграет с ним и покажет свой уровень», — сказал Абдель-Азиз The Schmo.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.