Уайт заявил, что Махачев должен был драться с другим соперником в UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что изначально хотел организовать бой Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем, если бы не травма американца.

«Изначально мы пытались провести другой бой», — сказал Уайт. - Мы хотели, чтобы Ислам подрался с Дариушем, но он сломал лодыжку... так что есть смысл драться с Оливейрой и Махачевым в Абу-Даби. Все хотели этого, и именно поэтому мы устроили этот бой», - сказал Уайт после окончания турнира UFC on ABC 3.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.