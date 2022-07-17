Камил Гаджиев: Тандем Хабиба и Махачева вернет пояс UFC в Россию

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев поделился впечатлениями после того, как UFC официально объявил бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Если говорить о спортивной составляющей, мы — россияне, мы все возлагаем надежды на Ислама. У него все есть для победы. Его тренерский штаб включает в себя Хабиба, а это его весовая категория. В этом дивизионе колоссальный опыт Хабиба будет лучшим подспорьем для победы Ислама. Думаю, что таким тандемом они вернут пояс в Россию», — заявил Гаджиев Mma.metaratings.ru.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.