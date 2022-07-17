Вартанян считает Махачева фаворитом титульного боя UFC против Оливейры

Боец АСА Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«В противостоянии с Чарльзом Оливейрой Ислам Махачев - фаворит. У него есть борцовские навыки. Это первое. Во-вторых, у него не было такого кумулятивного эффекта, урона, который был у Чарльза», - приводит слова Вартаняна Metaratings.ru.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.