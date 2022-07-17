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Туйнов назвал Махачева человеком, который пытается создавать максимальную доминацию в UFC

Россиянин вскоре подерется за титул чемпиона промоушена с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
17 июля 2022 18:19

Кикбоксер Владислав Туйнов поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Буду болеть за Махачева, потому что это человек, представляющий Россию. Это человек, который продолжает дело Хабиба Нурмагомедова, и тот, который пытается создавать максимальную доминацию в организации», - приводит слова Туйнова «СЭ».

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.

источник: «Спорт-Экспресс»
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