Штырков считает, что борьба Махачева будет не по зубам Оливейре в бою за титул UFC

Боец ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Это очень интересное противостояние со стороны спортивного интереса. Я думаю, что у Оливейры в соперниках не было борца такого высокого уровня, как Махачев. Борьба Махачева не по зубам ему», - приводит слова Штыркова Metaratings.ru.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.