«Ты не в спортзале живешь, а на кухне». Емельяненко потроллил Дацика

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик и побеседовали в рамках пресс-конференции, посвященной их предстоящему бою.

Во время разговора Емельяненко сделал замечание Дацику, отметив, что тот выглядит так, «как будто живет на кухне, а не в спортзале». Видео выложено в соцсетях Александра.

Напомним, поединок по правилам бокса пройдет в Москве 30 сентября.

В своем последнем бою Емельяненко 23 февраля победил 51-летнего Джеффа Монсона. 5 августа Дацик также проведет бой с натурализованным американским ветераном.