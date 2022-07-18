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«Ты не в спортзале живешь, а на кухне». Емельяненко потроллил Дацика

Поединок между бойцами пройдет в сентябре.
18 июля 2022 13:31
автор: Александр Шульгин

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик и побеседовали в рамках пресс-конференции, посвященной их предстоящему бою.

Во время разговора Емельяненко сделал замечание Дацику, отметив, что тот выглядит так, «как будто живет на кухне, а не в спортзале». Видео выложено в соцсетях Александра.

Напомним, поединок по правилам бокса пройдет в Москве 30 сентября.

В своем последнем бою Емельяненко 23 февраля победил 51-летнего Джеффа Монсона. 5 августа Дацик также проведет бой с натурализованным американским ветераном.

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