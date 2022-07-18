Томпсон считает, что Оливейра может выиграть Махачева удушающим приемом

Экс-боец UFC Джош Томпсон считает, что предстоящий поединок Ислама Махачева против Чарльза Оливейры будет тяжелейшим в карьере россиянина.

«Исламу придется бороться с ним, чтобы его шея не оказалась в опасном положении. Ему нужно будет постоянно следить, в каком положении находится его голова и не слишком ли он держит ее ниже пояса. Исламу придется сделать много разных вещей, чтобы Чарльз не выиграл его болевым или удушающим приемом», — сказал Томсон в эфире подкаста Weighing In.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.